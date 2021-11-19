أقار: تركيا تشارك الناتو أعباءه وقيمه وتضعه في صلب أمنها

صرح وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، اليوم الجمعة، أن بلاده بصفتها صاحبة ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، فإنها تشاركه أعباءه وجميع قيمه، وتضعه في صلب أمنها.

جاء ذلك خلال مشاركته اجتماع مع قادة الجيش عُقد ضمن مناورات "المتأهب-2021" لقيادة الفليق الثالث الذي سيتولى عام 2023 مهمة الفليق المقاتل لدى الناتو.

وأشار أقار إلى المخاطر والتهديدات على المستويين العالمي والإقليمي في الفترة الحالية، ما يجعل مسؤولية منظمات الأمن والدفاع الدولية أكبر من أي وقت مضى.

ولفت أن بلاده على الرغم من انشغالها بالمخاطر والتهديدات الموجودة بمنطقتها، إلا أنها تواصل الإسهام دون أي انقطاع في تمارين الحلف وهيكلة قواته وكوادره، مؤكدا أن تركيا تقوم بكل ما يلزم لحماية حدود الناتو وأوروبا من الإرهاب والتهريب والإتجار بالبشر.

وأوضح وزير الدفاع أن تركيا عضو بحلف الناتو منذ 70 عاماً، وأنها تكافح تنظيم داعش والقاعدة، وبي كا كا/ ي ب ك، وغولن وغيرها من التنظيمات الإرهابية في آن واحد.