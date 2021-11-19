تركيا تستدعي السفيرة البلغارية لدى أنقرة رفضاً لمزاعم بلادها

استدعت وزارة الخارجية التركية سفيرة "صوفيا" لدى أنقرة "أنغيل خريستوف تشولاكوف"، مساء أمس الخميس، وأبلغتها رفض مزاعم بلادها، التي تتهم تركيا بتوجيه الأتراك البلغار في الانتخابات البرلمانية والرئاسية الأخيرة.

جاء ذلك حسب تصريحات لمسؤولين بالوزارة التركية، حيث شددوا على رفض أنقرة للمزاعم التي تتهمها بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، خاصة في تلك الانتخابات التي شهدتها بلغاريا يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

ووفق المصادر، فإن مساعد وزير الخارجية التركي، رئيس شؤون الاتحاد الأوربي بالوزارة "فاروق قايماقجي"، استدعى السفيرة "تشولاكوف"، وأبلغها استياء بلاده من تلك التصرفات.

كما جاء استدعاء مماثل لسفيرة تركيا لدى صوفيا "آيلين سكز كوك"، لوزارة الخارجية البلغارية، يوم أمس بشأن المزاعم المتكررة.

وشدد "قايماجي" خلال حديثة مع السفيرة البلغارية، أنه من غير المقبول استدعاء السفيرة التركية إلى وزارة الخارجية في صوفيا، وتقديم اتهامات لا أساس لها من الصحة من قبل السلطات.

وقال إنه من غير المقبول أن ترفض بلغاريا (العضوة بكل من الاتحاد الأوربي، ومجلسه) استخدام الناخبين الأتراك البلغار لحقوقهم الأساسية في الانتخابات، والتعبير عن اختياراتهم.

كما أعرب عن استنكاره للمظاهرات والسلوكيات غير اللائقة التي تمت أمام السفارة التركية في صوفيا، مسلماً للسفيرة البلغارية مذكرة تضمنت تلك النقاط.

وتأجل الحسم في الانتخابات الرئاسية البلغارية، التي تمت يوم الأحد الماضي، إلى الجولة الثانية إثر فشل كافة المرشحين المتنافسين في تخطي العتبة اللازمة من الأصوات.

وعلى صعيد الانتخابات البرلمانية المبكرة، تمكنت 4 أحزاب بلغارية من تجاوز عتبة الـ 4 بالمئة اللازمة لدخول البرلمان.