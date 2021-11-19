صويلو: نواصل بكل حزم مكافحة الهجرة غير الشرعية سواء براً أو بحراً

أكد وزير الداخلية التركي "سليمان صويلو" أن بلاده تواصل بكل حزم مكافحة الهجرة غير الشرعية سواء في البر أو البحر المتوسط أوايجة.

جاء ذلك خلال تصريحاته الصحفية، قُبيل مغادرته العاصمة الإيطالية "روما"، والتي أجرى فيها مباحثات ثنائية مع الجانب الإيطالي فيما يتعلق بأزمة الهجرة غير النظامية.

ولفت "صويلو" إلى وجود ما يقرب من 5 ملايين و200 ألف أجنبي داخل تركيا، بينهم حوالي 3 ملايين و700 ألف طالب لجوء في تركيا، و300 ألف تحت الحماية الدولية، ومليون و200 شخص يحملون الإقامة.

وأشار إلى وجود موجة هجرة متواصلة من أفغانستان وباكستان وإفريقيا وسوريا، موضحاً أن السلطات التركية ضبطت أمس سفينة كان على متنها 153 مهاجراً، متجهة إلى إيطاليا.

وشدد الوزير التركي على أن بلاده تبذل جهوداً من أجل عدم توجه المهاجرين من أراضيها نحو إيطاليا.

وأردف: "خفر السواحل وقوات الأمن والوحدات المعنية بالهجرة، تعمل مع روما بهذا الخصوص، ولدينا آلية أعتقد أننا سنبدأ قريبا في العمل بها، وحتى الآن تم منع توجه 8 آلاف مهاجرا غير نظامي إلى إيطاليا".

كما تطرق "صويلو" إلى مزاعم حول زيادة أعداد المهاجرين الوافدين إلى إيطاليا من تركيا، مرجعاً ذلك بأن تغيير المهاجرين لوجهتهم بسبب دفعهم من قبل اليونان نحو تركيا في بحر إيجة، والوكالة الأوربية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) تبقى متفرجة إزاء عمليات دفع المهاجرين.