قالن يبحث مع مستشار الأمن القومي الأمريكي قضايا إقليمية ودولية

بحث المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان العلاقات بين البلدين وقضايا إقليمية ودولية.

وبحسب بيان للرئاسة التركية، الجمعة، فإن قالن أجرى اتصالا هاتفيا مع سوليفان، بحثا فيه العلاقات السياسية والاقتصادية وتطوير التعاون العسكري، إلى جانب قضايا إقليمية ودولية.

وأشار البيان إلى أن قالن وسوليفان، بحثا الوضع في أفغانستان، والمساعدات الإنسانية ووحدة الأراضي السورية، وتطهيرها من الإرهاب، والتطورات السياسية في ليبيا والانتخابات المرتقبة.

كما بحث الجانبان سبل تحقيق استقرار دائم في قره باغ الأذربيجانية، والتطورات شرقي أوكرانيا، وتصاعد التوتر على الحدود البولندية البيلاروسية، والقضايا المتعلقة بشرقي المتوسط.

وتطرقا أيضا إلى تفاصيل الآلية الاستراتيجية المشتركة التي تم الاتفاق عليها خلال لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الأمريكي جو بايدن.