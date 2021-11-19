موش: نأمل تسريع افتتاح معبرين حدوديين مع العراق

عبر وزير التجارة التركي "محمد موش" عن أمله في تسريع افتتاح معبري (أوفاكوي-فيشخابو، وديراجيك-ميركسور) الحدوديين مع العراق، لضمان وصول شركات النقل التركية إلى جميع المناطق العراقية.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الوزير في منتدى الأعمال التركي العراقي للاستثمار والمقاولات الذي يُعقد اليوم الجمعة بمدينة إسطنبول، برعاية وزارة التجارة التركية.

وأضاف موش أن الاتصالات المتزايدة بين تركيا والعراق في الفترة الأخيرة اكسبت العلاقات الثنائية زخماً كبيراً، مشيراً إلى التعاون الاقتصادي والتجاري الوثيق بين البلدين، والذي ساهم بشكل كبير في ازدهارهما، ومشددا على أن جميع الأهداف يمكن تحقيقها في هذا الإطار عبر التكاتف.

ولفت موش أن حجم التجارة تجاوز المبلغ المستهدف خلال عام 2020 على الرغم من آثار وباء فيروس كورونا، ليرتفع إلى 20.7 مليار دولار.