قالن: الأزمات التي تواجهها تركيا ليست عصية على الحل

أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إن مسيرة تركيا مستمرة بعزم وأنها تتمتع اليوم ببنية متينة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها إبراهيم قالن، السبت، في فعالية نظمتها بلدية قضاء عمرانية في ولاية إسطنبول، شمال غربي البلاد.

وأشار قالن إلى أنه عندما تكون بنية الدولة قوية وجذورها الثقافية متينة، فإن الاضطرابات المختلفة وبعض الأزمات التي تواجهها في الفترات الانتقالية لا تكون مستعصية على الحل.

وتابع: "بنية الجمهورية التركية متينة اليوم أيضا، والاضطرابات والأزمات التي نواجهها من حين لآخر ليست أزمات لا يمكن التغلب عليها".

وأضاف: "بالطبع، هذه اضطرابات يمكن التغلب عليها بإرادة قوية مع الإدارة الصحيحة".

وأوضح أنه عندما يبدأ بلد ما النهوض بشكل جماعي، واتخاذ خطوات حازمة في العديد من المجالات بدءا من الاقتصاد وحتى الصناعات الدفاعية والتعليم والثقافة والسياسة الخارجية والأمن، فمن الطبيعي أن تصادفه مثل هذه العقبات.

وأردف: "تركيا تواصل المضي بكل عزم في مسيرتها مثل شجرة دلب كبيرة ذات جذور قوية وأفق مفتوح".

ولفت إلى أنه عند الأخذ بالحسبان التحول الذي يشهده العالم في الوقت الراهن، فإن أهمية تركيا ومكانتها ستُفهمان بشكل أفضل.