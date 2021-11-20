وزارة الصحة التركية: 23 ألفا و347 إصابة بالفيروس في عموم البلاد

أعلنت وزارة الصحة التركية وفاة 201 شخصاً في فيروس كورونا في الأربع وعشرين ساعة الأخيرة.

وبحسب البيانات المنشورة على موقع "covid19.saglik.gov.tr"، سجلت الوزارة أيضا 23 ألفا و347 إصابة بالفيروس.

جاء ذلك إثر إجراء 352 ألفا و335 اختبارا للكشف عن الفيروس في عموم البلاد.

فيما بلغ عدد المتعافين من كورونا 29 ألفا و163 شخصا.

وارتفعت عمليات التطعيم باللقاحات المضادة لكورونا إلى 119 مليونا و272 ألفا و284 جرعة.

وفي تعليقه على البيانات، قال وزير الصحة فخر الدين قوجة، عبر تويتر، إن عدد المطعمين بجرعتي لقاح تجاوز 50 مليون شخص.

وأشار إلى أن هذا العدد يشكل 60 في المئة من إجمالي سكان تركيا، داعيا إلى زيادة معدل التطعيم لمكافحة الوباء بقوة أكبر.