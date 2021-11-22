ارتفاع عدد الإرهابيين المحيدين شرقي تركيا إلى 6

أعلنت وزارة الداخلية التركية، ارتفاع عدد إرهابيي تنظيم "بي كا كا" الذين تم تحييدهم، الاثنين، في إطار عملية "أرن شتاء-7"، في ولاية بيتليس شرقي البلاد، إلى 6.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن قوات الدرك (الجندرما) تمكنت من تحييد 3 إرهابيين جدد ينتمون للتنظيم الانفصالي في أرياف منطقة "شيخ حبيب" بالولاية.

وأشارت أن العمليات ما زالت مستمرة في المنطقة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الداخلية التركية تحييد 3 إرهابيين من "بي كا كا" في إطار العملية الأمنية المذكورة.

والاثنين، أعلنت وزارة الداخلية التركية في بيان إطلاق عملية أمنية جديدة ضد تنظيم "بي كا كا" الإرهابي في ولاية بيتليس، بقيادة قوات الدرك، تحت اسم "أرن شتاء-7"، حيث يشارك فيها 680 عنصراً من مختلف الوحدات الخاصة بمكافحة الإرهاب.

وبدأت وزارة الداخلية التركية سلسلة عمليات "أرن" ضد تنظيم "بي كا كا" الإرهابي، في 10 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأطلق اسم "أرن" على تلك العمليات نسبة إلى الفتى التركي "أرن بلبل"، الذي استشهد على يد إرهابيي "بي كا كا" في 11 أغسطس/ آب 2017.