عقب احتدام الاشتباكات.. تركيا تدعو مواطنيها لمغادرة إثيوبيا عقب احتدام الاشتباكات

دعت السفارة التركية لدى أديس أبابا مواطنيها الموجودين في إثيوبيا إلى مغادرتها على خلفية احتدام الاشتباكات بين قوات الجيش وعناصر الجبهة الشعبية لتحرير "تيغراي" المتمردة.

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي على تويتر، الإثنين، "بناء على التطورات المتسارعة في الوضع الأمني لإثيوبيا، ننصح مواطنينا الموجودين في البلاد بمغادرتها عبر الرحلات الجوية المجدولة".

والجمعة، ناشد أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد علي، وزعيم الجبهة الشعبية لتحرير "تيغراي"، ديبريسيون جيبرميشيل، إنهاء القتال وبدء مفاوضات شاملة لحل الأزمة في البلاد.

في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش الإثيوبي و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، بعدما دخلت القوات الحكومية الإقليم، ردا على هجوم استهدف قاعدة للجيش، ومؤخرًا اشتدت ضراوة القتال بين الجانبين.