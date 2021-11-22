قبرص الرومية تصدر إخطار "نافتكس" بمنطقة متداخلة مع الجرف التركي

أعلنت إدارة قبرص الرومية، اليوم الإثنين، إخطار "نافتكس" في منطقة متداخلة مع الجرفين القاريين لتركيا، وجمهورية قبرص التركية شرقي البحر الأبيض المتوسط.

جاء ذلك في الصحافة المحلية، حيث أنه بموجب "نافتكس"، ستقوم قبرص الرومية بالتنقيب عن الطاقة في حقل جرفها القاري المزعوم بين 19 نوفمبر/تشرين الثاني، وحتى 22 يناير/كانون الثاني 2022.

و"نافتكس" هو اختصار لمصطلح "الرسائل النصية البحرية"، وهو جهاز يبعث إشعارات دولية للبحارة من أجل التنبيه أو التواصل مع السفن في عرض البحر.

كما يقوم بالتنبيه في حال وجود خطر، ويبعث رسائل عن الحوادث وتوقعات الأرصاد الجوية وأنشطة البحث والإنقاذ، وعند نشر رسائل من جانب إدارتي الملاحة البحرية الهيدروغرافية وعلوم المحيطات، تستقبلها السفن عبر أجهزة "نافتكس".

من جانبها صرحت وزيرة الطاقة في قبرص الرومية "ناتاشا بيليدو"، الأسبوع الماضي، أن عملية التنقيب ستستغرق من شهرين إلى 3 أشهر، وستعلن نتائجها في فبراير/شباط ومارس/آذار 2022.

وتعد خطوة قبرص الرومية تصعيداً للتوتر شرقي البحر المتوسط، حيث تقوم بإجراءاتها في الجرف القاري الذي أعلنته من جانب واحد، متجاهلة حقوق جارتها الشمالية.

وتحذّر كل من أنقرة وليفكوشا من إقدام قبرص الرومية على احتكار موارد الجزيرة لنفسها، وتطالبان بالمشاركة العادلة للموارد بين شطري الجزيرة القبرصية.