وزارة الداخلية التركية تطلق عملية "أرن شتاء-7" ضد بي كا كا الإرهابية

أطلقت وزارة الداخلية التركية عملية أمنية جديدة ضد عناصر منظمة "بي كا كا" الإرهابية، في ولاية بيتليس، شرقي البلاد، وفق ما أعلنت في بيان اليوم.

وأوضحت في البيان أن العملية التي أطلقت عليها اسم "أرن شتاء-7"، انطلقت بقيادة قوات حرس الحدود (الجندرما) في الولاية.

وأضاف البيان أن العملية يشارك فيها 680 عنصراً من مختلف الوحدات الخاصة بمكافحة الإرهاب.

وأكد على مواصلة عمليات تطهير المنطقة من الإرهاب، بعزم وإصرار لغاية تحييد آخر إرهابي.

وبدأت وزارة الداخلية التركية سلسلة عمليات "أرن" ضد تنظيم "بي كا كا" الإرهابي، في 10 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأطلق اسم "أرن" على تلك العمليات نسبة إلى الفتى التركي "أرن بلبل"، الذي استشهد على يد إرهابيي "بي كا كا" في 11 أغسطس/ آب 2017.