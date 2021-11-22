وزير الطاقة والموارد الطبيعية: سنبدأ مد أنابيب الغاز في البحر الأسود العام القادم

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، أن الأعمال الهندسية في حقل صقاريا للغاز الطبيعي قد أُنجزت، فيما أشار إلى الانتهاء من مد أنابيب التوصيل تحت البحر الأسود سيتم منتصف العام القادم.

جاء ذلك في كلمة الاثنين، خلال "القمة الحادية عشرة للطاقة في تركيا" المقامة في ولاية أنطاليا (جنوب غرب).

وأوضح دونماز أن أسواق الطاقة العالمية تشهد تغييرا كبيرا لا سيما من حيث السعر، مؤكدا أن تركيا مستمرة في اكتشاف الغاز الطبيعي في البحر الأسود.

وأضاف "أكملنا جميع الأعمال الهندسية في حقل صقاريا للغاز الطبيعي، وقدمنا طلبات للحصول على أنابيب عالية الجودة، وسيتم مد أنابيب التوصيل تحت البحر الأسود ربيع العام 2022".

وتابع "سنقوم بهذا العمل مع شركة خبيرة في مجالها وتتمتع بمستوى عال من الكفاءة"، مشيرا أن سفينة التنقيب الرابعة ستصل إلى تركيا في ربيع عام 2022.

ومنذ عام 2018، استطاع أسطول التنقيب التركي حفر 14 بئرا في أعماق البحار، بواسطة سفن التنقيب الثلاث منذ 2010.

وخلال الأعوام الأخيرة زادت المسوحات السيزمية الثنائية والثلاثية الأبعاد في البحرين المتوسط والأسود، 6-7 مرات.