القضاء التركي يطالب نظيره السعودي كشف نتائج محاكمة قتلة الصحفي جمال خاشقجي

طالب القضاء التركي نظيره السعودي بتزويده بنتائج محاكمة قتلة الصحفي الراحل جمال خاشقجي، الذي قتل داخل مبنى قنصلية الرياض بإسطنبول قبل ثلاثة أعوام.



جاء ذلك خلال جلسة محاكمة بالقصر العدلي بإسطنبول، اليوم الثلاثاء، بحق قتلة الصحفي السعودي، حضرها محامو المتهمين الموكلين من قبل نقابة محامي إسطنبول، إلى جانب خطيبة خاشقجي خديجة جنغيز، ومحاميها وكذلك مراقب عن القنصلية الألمانية بإسطنبول، لكن المتهمون غابوا عن المحاكمة.



وقررت المحكمة التركية مطالبة القضاء السعودي بتزويدها بنتائج محاكمة خاشقجي، لتفادي فرض عقوبات مماثلة أو تكرار العقوبات على المتهمين، وقررت رفع الجلسة لحين رد القضاء السعودي.



وقتل الصحفي خاشقجي (59 عاما)، داخل مقر قنصلية المملكة العربية السعودية بإسطنبول بتاريخ 2 أكتوبر/تشرين الأول عام 2018.

وشهدت قضيته صدى دولي مستمر حتى الآن، في ظل غياب جثمان صاحبها.