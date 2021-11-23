تركيا تعزي في ضحايا جمهورية شمال مقدونيا

أعرب وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، عن تعازيه في ضحايا اندلاع حريق بحافلة ركاب تحمل لوحة جمهورية شمال مقدونيا، غربي العاصمة البلغارية صوفيا.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الوزير التركي ونظيره في شمال مقدونيا "بوجار عثماني"، اليوم الثلاثاء، وذلك حسب مصادر في وزارة الخارجية التركية.

وفي وقت سابق من اليوم قدمت وزارة الخارجية التركية تعازيها إلى لبلغاريا في حادثة حريقي حافلة ركاب ودار رعاية للمسنين، ما أسفر عن مقتل عشرات القتلى.

وأفادت وسائل إعلام بلغارية مصرع 46 شخصاً فجر اليوم، في حريق شب بحافلة ركاب غربي العاصمة صوفيا، كما لقي 9 أشخاص مصرعهم في حريق آخر شب في دار رعاية للمسنين بقرية روياك التابعة لمدينة فارنا شرقي بلغاريا.