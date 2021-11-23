توثيق انتهاكات بحق مهاجرين دفعتهم اليونان إلى المياه التركية

داخل مركز هارماندالي لترحيل طالبي اللجوء بولاية إزمير (غربي تركيا)، التقى المفتش العام التركي "شرف مالقوش" مع مجموعة من طالبي اللجوء، للاستماع إلى معاناتهم، وما تعرضوا له على يد عناصر خفر السواحل اليونانية، من أجل إعداد تقرير يوثق الانتهاكات.

وحضر مالقوش بصحبة المفتشة فاطمة بنلي يالتشين، للوقوف على ما تعرض له المهاجرين من عنف جسدي ونفسي، وما واجهوه من صعوبات في رحلة هجرتهم، قبل أن تدفعهم عناصر خفر السواحل اليونانية إلى المياه الإقليمية التركية.

حكايات أليمة للمهاجرين

قال المهاجر اللبناني عبد الرحمن كللو (38 عاماً)، أنه باع منزله في بلدته، واستقل قارباً مطاطياً مع زوجته وأبنائه الثلاثة، بصحبة مجموعة من المهاجرين، بغرض التوجه إلى إيطاليا، إلا أنهم تعرضوا لعاصفة شديدة قبالة السواحل اليونانية.

وأضاف أنهم طلبوا النجدة بواسطة جهاز لاسلكي من إحدى الجزر اليونانية، ثم جاء عناصر من خفر السواحل بسفينة حربية وسحبوا قاربهم المطاطي بالحبال.

وأردف: "ما إن صعدنا إلى السفينة حتى قاموا بتقييد كل الذكور وأخذوا نقودنا وهواتفنا، والحلى الذهبي التي كانت ترتديه زوجتي، وعاملونا بعنف".

وأشار إلى أن خفر السواحل اليوناني اعتدوا على النساء ونزعوا حجابهن، وأخذوا المصاحف وألقوا بها في البحر.

وقالت زوجته زهراء سامي إن خفر السواحل اليونانية بعد أن اخذوا ما معهم من أموال دفعوهم إلى المياه الإقليمية التركية وسخروا منهم قائلين: "هنا إيطاليا".

وأكد الزوجان أنه لولا تركيا لكانوا الآن في تعداد الموتى، حيث قامت عناصر الدرك التركية بتقديم الطعام والشراب والملابس واعتنوا بأطفالهم، معربا عن شكره لهم لإنقاذهم حياتهم.