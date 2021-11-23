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طهران تدعم المبادرة التركية 3+3 للسلام في القوقاز

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 23.11.2021 13:06
آخر تحديث في 23.11.2021 14:06
السفير الإيراني لدى أنقرة محمد فرازمند السفير الإيراني لدى أنقرة محمد فرازمند

أعلن السفير الإيراني لدى أنقرة "محمد فرازمند"، أن بلاده تدعم مبادرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لتأسيس آلية 3+3 للسلام والتعاون في منطقة القوقاز.

وأضاف في مقالة صحفية كتبها، أن طهران رحبت بالمبادرة التي دعى إليها أردوغان في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، والتي تقوم على تشكيل آلية بصيغة 3+3 وتضم أذربيجان وأرمينيا وجورجيا وتركيا وروسيا وإيران

وأكد "فرازمند" أن المبادرة تتطابق مع مبادئ السياسة الخارجية الإيرانية، والقائمة على حل المشاكل الإقليمية من قبل بلدان المنطقة نفسها.

يُذكر أن طرح أردوغان للمبادرة المذكورة، جاءت في أعقاب تحرير الجيش الأذربيجاني إقليم "قره باغ"، من الاحتلال الأرميني نهاية العام الماضي.

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