قورتولموش: لم يكن لدينا يوماً مشكلة مع الشعب المصري وموقفنا كان ضد الانقلاب

صرح نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم "نعمان قورتولموش"، الإثنين، أن بلاده لم يكن لديها يوماً ما أي مشكلة مع الشعب المصري، وأن موقفها كان ضد "الانقلاب" من منطلق أنها تعرضت لانقلابات سابقاً.

جاء ذلك خلال حديثه مع إحدى القنوات التلفزيونية، حيث قال: "أقول إن القاعدة الأساسية هي زيادة الحوار والإخوة والتعاون، ونحن منذ البداية لم يكن لدينا أي مشكلة مع الشعب المصري، نحن وقفنا ضد الانقلاب كدولة تعرضت لانقلابات ومحاولات انقلابية".

وأضاف: "ندعو الأخوة المصريين إلى حل المشاكل الداخلية عبر التمسك بالحوار والديمقراطية".

ودعا "قورتولموش" الحكومة المصرية إلى اتخاذ قرار حاسم لتأسيس الديمقراطية في مصر.

وأجرت تركيا ومصر جولتي مشاورات العام الحالي حول تطبيع علاقاتهما، في محاولة لتحسين العلاقات الرسمية بين البلدين، واتفقتا مع نهاية الجولة الثانية التي عقدت بالعاصمة أنقرة في سبتمبر/أيلول الماضي على مواصلة المشاورات.

وفيما يخص الاقتصاد التركي، قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية: "لا ننكر أن الاقتصاد التركي تعرض للتراجع بسبب جائحة كورونا مثلما تأثرت اقتصادات العالم، لكن في الوقت ذاته شهد معدل نمو اقتصادنا تحسنا، ومن المتوقع أن يحقق نموا أكثر من 10 بالمئة مع نهاية العام".

وتابع: "مهما كانت السلبيات الاقتصادية، فإن تركيا مستمرة في برامجها المتمثلة في زيادة التوظيف وتحسين الاقتصاد وتجاوز الأزمات".

وشدد على أنه رغم التحديات الاقتصادية التي تمر بها بلاده، إلا أنهم الحزب الوحيد الذي لديه القدرة على تجاوز تلك الأزمات، لافتاً إلى أنه مع بداية العام المقبل، سيعملون على زيادة الأجور لتنسجم مع نسبة التضخم.

وأشار إلى أن تركيا بالفعل خصصت 180 مليار ليرة أي حوالي 18 مليار دولار لدعم أصحاب المهن والحرف والتجار، لافتاً أن العالم كله يمر بمرحلة حرجة هذه الفترة.

وعن أداء حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ عام 2002، قال قورتولموش: "كحزب نحن دائما منخرطون مع الشعب يوميا ونتحدث عن قضايا بلدنا وشعبنا، ونأخذ الملاحظات ونسعى لتدارك الأخطاء والمشاكل، وكأكبر حزب في تركيا، نسير أعمالنا بناء على ذلك".

وأضاف أن جميع الأحزاب السياسية تقوم باستطلاعات للرأي، وأنها أظهرت أن العدالة والتنمية بالمركز الأول حسب تصريحه-، مشيراً إلى أنهم يدركون أن هناك بعض النواقص حالياً، لكن هذا لن يغير أن العدالة والتنمية الحزب الأول في تركيا.