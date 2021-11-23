محمد بن زايد يزور تركيا غداً تلبية لدعوة من الرئيس أردوغان

أعلنت الإمارات العربية المتحدة أن ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيان، سيجري زيارة رسمية إلى تركيا غداً الأربعاء، تلبية لدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) إن "ولي عهد أبوظبي يجري الأربعاء زيارة رسمية إلى الجمهورية التركية تلبية لدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان".

وذكرت أن آل نهيان سيبحث مع الرئيس أردوغان "العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المتبادلة".

كما ستتناول المباحثات "مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين".

وفي 31 أغسطس/آب الماضي، بحث الرئيس التركي مع ولي عهد أبو ظبي في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، قال في تصريحات متلفزة في سبتمبر/أيلول الماضي، إن "أجواء إيجابية تخيم على العلاقات التركية الإماراتية في الآونة الأخيرة".