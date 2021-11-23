وزير التجارة التركي: التعاون بين تركيا والإمارات محفز للاستقرار الإقليمي

قال وزير التجارة التركي "محمد موش"، إن التعاون بين بلاده والإمارات محفز للاستقرار الإقليمي ونموذج لباقي دول المنطقة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، اليوم الثلاثاء، خلال منتدى الأعمال التركي الإماراتي المنعقد بدبي، مشيداً بإمكانات البلدين على الصعيدين التجاري والاقتصادي.

وأكد أن تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تركيا والإمارات على مختلف الأصعدة، سيكون لصالح البلدين.

ودعا الوزير التركي المستثمرين ورجال الأعمال الإماراتيين، للاستثمار في بلاده التي قال إنها تتميز بمكانة إقليمية ودولية مميزة من حيث فرص الاستثمار.