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وزير الداخلية التركي يحذر من نشاطات تنظيم غولن الاستخباراتية أيضاً

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 23.11.2021 14:23
وزير الداخلية التركي سليمان صويلو IHA وزير الداخلية التركي سليمان صويلو (IHA)

أكد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أن "غولن" ليس تنظيما إرهابيا فحسب بل استخباراتي أيضا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها صويلو، الثلاثاء، في افتتاح الدورة الـ 89 لاجتماع الجمعية العمومية للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" بمدينة إسطنبول.

وانتقد الوزير التركي رفض "الإنتربول" مطالب تركيا بإدراج بعض الملاحقين من تنظيم "غولن" في قوائمه.

وأضاف أن المخاطر التي تواجهها تركيا من هذا التنظيم لا تقتصر عليها فحسب، بل تمتد إلى جميع دول العالم.

وفي وقت سابق الثلاثاء، انطلقت في إسطنبول الدورة الـ 89 لاجتماع الجمعية العمومية لـ "الإنتربول"، بمشاركة 15 دولة على مستوى وزراء، و9 دول على مستوى نواب وزراء.

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