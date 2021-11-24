أردوغان يستقبل ابن زايد بالمجمع الرئاسي في أنقرة

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في مراسم رسمية بالعاصمة أنقرة.

وصافح أردوغان ابن زايد عند بوابة المبنى الرئيسي بالمجمع الرئاسي، قبل أن يتوجها إلى المكان المخصص للمراسم، حيث تم إطلاق 21 طلقة مدفعية وعزف النشيدين التركي والإماراتي.

وقدم أردوغان وابن زايد أعضاء وفدي البلدين لبعضهما البعض، ومن ثم توجها لعقد لقاء ثنائي مغلق.

ومن المنتظر أن يشارك أردوغان وابن زايد في مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الجانبين عقب لقاء وفدي البلدين.

ومن المرتقب ان يقيم الرئيس التركي مأدبة عشاء على شرف ضيفه الإماراتي، مساء اليوم.

وشارك في مراسم الاستقبال من الجانب التركي وزراء الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والبيئة مراد قوروم، والطاقة فاتح دونماز، والخزانة والمالية لطفي ألوان، والدفاع خلوصي أكار، والصناعة مصطفى وارانك، والتجارة محمد موش، والنقل عادل قره إسماعيل أوغلو.

كما ضم الوفد التركي رئيس الشؤون الإدارية في الرئاسة متين كيراتلي، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن، وحاكم المصرف المركزي شهاب كافجي أوغلو، وعدد آخر من المسؤولين.