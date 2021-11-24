أردوغان يفتتح اجتماع اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي

بعث الرئيس رجب طيب أردوغان رسالة مسجلة للمشاركين في الاجتماع الوزاري الـ37 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري "كومسيك" التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.

ودعا أردوغان في رسالته البلدان الإسلامية إلى الوقوف ضد "سياسة بناء المستوطنات الإسرائيلية والهدم والتهجير ومصادرة الممتلكات في الضفة الغربية".

وقال: "عازمون على الدفاع عن قضيتنا الفلسطينية حتى النهاية، وعلينا بصفتنا دولًا أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الامتناع عن أي عمل من شأنه إضعاف هذه القضية".

على صعيد آخر، أفاد قائلًا: "نتابع بكل دقة وضع أتراك الأويغور في إقليم شينجيانغ ذاتي الحكم في الصين والأقليات المسلمة الأخرى".

و"الكوميسك" هي المنبر الأساسي للتعاون الاقتصادي والتجاري متعدد الأطراف في العالم الإسلامي. وتعمل بوصفها المنتدى المركزي الذي تُعالج من خلاله المشكلات التنموية المشتركة التي تواجهها الأمة الإسلامية، و تُقدّم الحلول لها.

منظمة التعاون الإسلامي هي ثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعد الأمم المتحدة، وتضمّ في عضويتها 57 دولة عضواً موزعة على أربع قارات.