ابن زايد يشكر أردوغان على كرم الضيافة بختام زيارته تركيا

بعث ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الأربعاء، برقية شكر إلى الرئيس رجب طيب أردوغان على كرم الضيافة في ختام زيارة إلى تركيا.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) بأن آل نهيان "بعث برقية شكر إلى رئيس الجمهورية التركية الصديقة رجب طيب أردوغان في ختام زيارة إلى تركيا".

وقال آل نهيان في برقيته: "يطيب لنا ونحن نغادر بلدكم الصديق أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لما حظينا به والوفد المرافق من حفاوة استقبال وجميل ترحيب بما هو معهود منكم في كرم الضيافة".

وأضاف: "لقد أتاحت لنا هذه الزيارة الفرصة لبحث سبل تعزيز العلاقات بين بلدينا، بما يخدم مصالحنا المشتركة، ويعود بالخير على شعبينا الصديقين ويحقق تطلعاتهما".

وتابع: "نسأل الله العلي القدير أن يديم عليكم الصحة والسعادة، وعلى الشعب التركي الصديق دوام الأمن والاستقرار والازدهار، وتقبلوا فائق تحياتنا وتقديرنا".

وفي وقت سابق الأربعاء، وقعت تركيا والإمارات، في العاصمة أنقرة، 10 اتفاقيات في مجالات مختلفة، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وضيفه ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وفي 31 أغسطس/ آب الماضي، بحث الرئيس التركي مع ولي عهد أبو ظبي في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، قال في تصريحات متلفزة في سبتمبر/ أيلول الماضي، إن "أجواء إيجابية تخيم على العلاقات التركية الإماراتية في الآونة الأخيرة".