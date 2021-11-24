استشهاد جندي تركي جراء إصابته بسلاح عن طريق الخطأ

استشهد جندي تركي بمنطقة عملية نبع السلام (شمالي شرقي سوريا)، متأثراً بجراحه إثر إصابته بسلاح عن طريق الخطأ.

وصرحت وزارة الدفاع التركية، في بيان لها الثلاثاء، أن الرائد "مته يلدريم" أصيب في حادث سلاح، وتم إسعافه ونقله إلى المستشفى على الفور، إلا أن كافة المساعي لإنقاذه باءت بالفشل واستشهد.

وقدمت الوزارة تعازيها لذويه وللقوات المسلحة وعموم الشعب التركي، معربة عن أملها بالرحمة للشهيد.

من جانبه نشر وزير الدفاع خلوصي أقار، وكذلك قائد الأركان يشار غولر، رسالتي تعزية عبر تويتر، راجيين من الله الصبر والسلوان لعائلة الشهيد وللشعب.