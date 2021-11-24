الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يصل أنقرة في زيارة رسمية

وصل ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى العاصمة التركية أنقرة، تلبية لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وكان في استقبال ولي عهد أبوظبي وزير التجارة التركي محمد موش ومسؤولون آخرون، في مطار "أسن بوغا" بأنقرة.

وبحسب بيان نشرته دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فإن المحادثات بين الطرفين ستتناول العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، والخطوات اللازمة لتطوير التعاون بين البلدين.

كما سيتبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الحالية.

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، أن آل نهيان سيجري زيارة رسمية إلى تركيا، الأربعاء، يبحث خلالها العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية.

وفي 31 أغسطس/ آب الماضي، بحث الرئيس التركي مع ولي عهد أبو ظبي في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، قال في تصريحات متلفزة في سبتمبر/ أيلول الماضي، إن "أجواء إيجابية تخيم على العلاقات التركية الإماراتية في الآونة الأخيرة".