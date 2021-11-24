تركيا تستعد لإطلاق القمر الصناعي "توركسات 5 بي" نهاية ديسمبر

كشف وزير النقل والبنية التحتية التركي "عادل قره إسماعيل أوغلو"، أنهم يخططون لإطلاق قمرها الصناعي "توركسات 5 بي" نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأضاف قره إسماعيل أوغلو في بيان صادر عنه، اليوم الأربعاء، أنهم يواصلون العمل ليكون لبلاده كلمة في عالم الفضاء، موضحا أن مراحل التصميم والإنتاج الخاصة بالقمر الصناعي "توركسات 5 بي" قد اكتملت بنجاح.

وأشار إلى أنه من المقرر إطلاق القمر التركي إلى الفضاء بواسطة صاروخ "فالكون 9" من انتاج شركة "سبيس إكس"، من قاعدة "كيب كانافيرال" الأمريكية.

وأكد الوزير التركي أن دخول "توركسات 5 بي" الخدمة، سيزيد من قدرة تركيا على إيصال البيانات 15 ضعفاً.

وأوضح أن القمر الصناعي سيخدم منطقة جغرافية كبيرة، تشمل تركيا والشرق الأوسط ودول الخليج العربي، إضافة إلى البحر الأحمر والمتوسط وشمال إفريقيا ووسط وغرب نيجيريا، وجنوب إفريقيا، ومناطق أخرى مجاورة لها.

وفي 10 أغسطس/آب عام 1994 أطلقت تركيا قمرها الصناعي الأول.