تركيا.. توقيف 31 شخصاً من القوات المسلحة يشتبه بانتمائهم لغولن

تمكنت قوات الأمن التركية، فجر اليوم الأربعاء، من توقيف 31 شخصاً للاشتباه بانتمائهم لتنظيم "غولن" الإرهابي داخل القوات المسلحة، وذلك بولاية إزمير (غربي البلاد).

وحسب مصادر أمنية، وفور صدور قرارات التوقيف، بدأت فرق مكافحة الإرهاب بمديرية أمن إزمير، بالعملية لضبط المطلوبين، وداهمت عناوينهم، تنفيذا للقرارات في إطار تحقيقات تجريها النيابة العامة بالولاية.

ومن بين الموقوفين مدراء أمن ومفوضو شرطة سبق فصلهم لنفس التهمة، فضلاً عن جنود متقاعدين، وعناصر أخرى، كما صُدرت هويات مزورة، ومعدات رقمية مختلفة.

تأتي هذا التوقيفات في إطار تحقيقات يجريها القضاء التركي، فيما يتعلق بتغلغل عناصر التنظيم الإرهابي داخل صفوف الجيش.