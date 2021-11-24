تشاوش أوغلو يعتزم زيارة أبوظبي ديسمبر المقبل

يعتزم وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إجراء زيارة إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأدلى تشاوش أوغلو بتصريحات، الأربعاء، خلال مراسم توقيع اتفاقيات في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، حضره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأفاد تشاوش أوغلو أن البلدين عقدا اجتماعا مثمرا للغاية، مضيفا أنه سيجري زيارة إلى أبو ظبي ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وفي وقت سابق الأربعاء، وصل ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى العاصمة التركية أنقرة، في زيارة رسمية.