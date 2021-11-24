مسؤول تركي: المشاكل مع الإمارات أصبحت الآن وراء ظهرنا

قال مسؤول رفيع بالحكومة التركية مشترطا عدم نشر اسمه إنه "من المنتظر أن يتم التوقيع على بعض الصفقات التي لا يزال يجري إعدادها في قطاعات الاقتصاد والتكنولوجيا والقضايا البيئية والأمن السيبراني والقطاع اللوجيستي"، مع الجانب الإماراتي خلال زيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لأنقرة اليوم الأربعاء.

ومن المتوقع أن تقوم الإمارات باستثمارات كبيرة في تركيا في الأجل القريب مثل السعي لشراكات في أصول مدرجة في صندوق الثروة التركي وهو شركة الاستثمار السيادية في البلاد.

وردا على سؤال عما إذا كانت الإمارات ستقدم مساعدات اقتصادية لتركيا، لم يذكر وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري تفاصيل وقال للصحفيين إن ما سيتم التوصل إليه اليوم سيعلن عنه في حينه.

وقال مسؤول تركي مطلع على الاستعدادات لزيارة الشيخ محمد إن من الممكن الاتفاق على صفقات في مجالات التجارة الإلكترونية والطاقة وسلاسل الإمداد.

وأضاف المسؤول أن التعاون الاقتصادي في الأجل الأطول ربما يتحقق في التمويل ومن خلال شراء شركات إماراتية شركات تركية مناظرة لها أو إنشاء شراكات معها. وتنبأ المسؤول بأن الاستثمارات الإماراتية ستبلغ مليارات الدولارات في نهاية الأمر.

وستقوم الدولتان بتقييم سبل التعاون في السياسة الخارجية. وقال المسؤول: "المشاكل مع الإمارات أصبحت الآن وراء ظهرنا. ونحن ندخل فترة قائمة بالكامل على التعاون والاستفادة المتبادلة".

وكانت تركيا قالت في سبتمبر/أيلول إنها تجري مباحثات مع الإمارات حول استثمارات في مجال الطاقة مثل توليد الكهرباء بينما قالت الإمارات إنها تسعى لتعميق العلاقات التجارية والاقتصادية مع أنقرة.

وقامت صناديق إماراتية للثروة السيادية باستثمارات كبيرة أيضا في شركة جيتير التركية لتسوق سلع البقالة عبر الإنترنت ومنصة ترينديول للتجارة الإلكترونية.