أردوغان يؤكد مواصلة الوقوف بجانب نضال المرأة لنيل حقوقها

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده وقفت إلى جانب المرأة في نضالها من أجل الحصول على حقوقها، مشيرا أن العنف ضد المرأة هو مشكلة العالم بأسره.

جاء ذلك في تغريدة الخميس، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يصادف 25 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام.

وقال أردوغان: "لقد وقفنا إلى جانب المرأة في نضالها من أجل حقوقها في كل المجالات، وسنواصل القيام بذلك".

وأضاف أن تركيا تحتل المراتب الأولى بين الدول التي لديها أكثر التشريعات شمولا وفعالية ضد مشكلة العنف ضد المرأة.

وأشار إلى أن بلاده حددت في يوليو/ تموز الماضي، خطة العمل الوطنية الرابعة لمكافحة العنف ضد المرأة، وهي مكونة من 5 أهداف أساسية و28 استراتيجية و227 فعالية.

وأكد أن تركيا ستستمر في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حسب الظروف المتغيرة والاحتياجات الناشئة في سياق مكافحة العنف ضد المرأة.

وأعرب عن تمنياته أن يكون اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة "وسيلة للاختفاء التام لهذه المشكلة التي يرفضها إيماننا وحضارتنا وقيمنا".