الأمن القومي التركي: ينبغي تجنب الخطوات الأحادية في ليبيا

شدد مجلس الأمن القومي التركي على وجوب تجنب الخطوات أحادية الجانب، من أجل إجراء الانتخابات في ليبيا بشكل قانوني وفي جو يسوده الهدوء.

جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس، عقب اجتماع ترأسه الرئيس رجب طيب أردوغان، مساء الخميس، في العاصمة أنقرة.

وحول الانتخابات الليبية، قال البيان: " ينبغي تجنب الخطوات أحادية الجانب، من أجل إجراء الانتخابات في ليبيا بشكل قانوني وفي جو يسوده الهدوء".

وأضاف: "دعونا المجتمع الدولي للوقوف في وجه الفاعلين الذين يستغلون المرحلة لمصالحهم الخاصة".

وأوضح البيان أنه جرى خلال اجتماع المجلس تقييم التحديات والتهديدات التي تواجه تركيا أو يمكن أن تواجهها خلال تنفيذ سياساتها الاقتصادية بما يتماشى مع أهدافها