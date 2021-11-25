تركيا تتبرع بعشرة ملايين جرعة من لقاح كورونا للدول المحتاجة

أعلن وزير الصحة التركي "فخر الدين قوجه"، بأن بلاده ستتبرع بـ 10 ملايين جرعة من لقاح كورونا للدول المحتاجة، وذلك عبر برنامج "كوفاكس" الذي يعمل في إطار منظمة الصحة العالمية.

جاء ذلك في تغريدة للوزير عبر موقع تويتر، الأربعاء، والذي أوضح أن هذا القرار اتُخذ عقب اتصال هاتي مع "هانز كلوج" المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا.

ونشر كلوج تغريدة أشاد فيها بجهود تركيا ومساهمتها في دعم الدول الأوربية التي تعاني أنظمتها الصحية من الضائقة، خاصة خلال الشتاء القاسي.

وقال: "لا يمكننا هزيمة الوباء إلا بالتضامن، منذ بداية الجائحة أرسلت تركيا مواد طبية لـ 160 دولة و29 منظمة دولية، وتبرعت بأكثر من مليوني جرعة من اللقاح لـ 11 دولة".

وأضاف: "تركيا أظهرت مثالاً مهما للتضامن العالمي، شكرا للدكتور قوجه وشكرا لتركيا".

ورد عليه قوجه شاكراً لفت الانتباه إلى مساهمات تركيا في التضامن الدولي منذ بداية الأزمة.

وأردف: "أود مشاركتكم الأخبار السارة بأننا سنقدم 10 ملايين جرعة من لقاح كورونا للدول المحتاجة عبر برنامج كوفاكس".

ويعمل برنامج "كوفاكس" في إطار منظمة الصحة العالمية، كبرنامج عالمي لتطعيم الناس في البلدان الفقيرة والمتوسطة الدخل، والتي لا تمتلك القدرة على توقيع اتفاقيات ثنائية للشراء المسبق للقاح.