"تيكا" تقدم حزمة مساعدات جديدة لدار أيتام بأفغانستان

أعلنت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا"، تقديم حزمة مساعدات إنسانية لدار أيتام "تحية مسكن" بالعاصمة الأفغانية كابل،

وشملت المساعدات مواد غذائية ومنظفات حسب ما صرحت به الوكالة.

وشارك في مراسم التسليم مسؤول تيكا في كابل "زهدي تشال"، ومستشار السفير التركي في كابل "إمره مناف"، فضلاً عن مسؤولو الدار.

من جانبه أعرب تشال عن سعادته لإيصال مساعدات الشعب التركي للأفغان، مضيفا أت تيكا ستقوم أيضا بسذ احتياجات دار الأيتام من وقود طيلة موسم الشتاء هذا العام.

وأشار إلى أنهم سيواصلون خلال المرحلة المقبلة لتقديم المساعدات الغذائية والإنسانية لدور الأيتام في أفغانستان.

وفي نفس السياق شكر "فيزان أحمد كاكر" مدير دار الأيتام، الدولة التركية وتيكا على هذه المساعدات، لافتا إلى أنها ليست المرة الأولى التي ترسل فيها تركيا مساعدات.

بدوره، قال "مناف" إن تركيا ستواصل دعمها لأفغانستان وشعبها، ولن تتركها وحدها.