قوجه: قدمنا طلب اعتماد اللقاح المحلي "توركوفاك"

أعلن وزير الصحة التركي "فخر الدين قوجه"، اليوم الخميس، أنهم تقدموا بطلب اعتماد الاستخدام الطارئ للقاح المحلي ضد فيروس كورونا "توركوفاك" إلى المؤسسة التركية للأدوية والأجهزة الطبية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، خلال مناقشة موازنة وزارته لعام 2022 في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة.

وأعرب قوجه عن أمله في أن يكون اللقاح متاحاً للاستخدام قبل نهاية العام الجاري.

من جهة أخرى لفت الوزير إلى إنفاق بلاده 20.7 مليار ليرة تركية أي حوالي 2 مليار دولار، ضمن إطار مكافحة فيروس كورونا.

وفي 9 سبتمبر/أيلول الماضي أعلن قوجه وصول بلاده إلى المرحلة التي يمكنها التقدم للحصول على موافقة للاستخدام الطارئ للقاح "توركوفاك" المحلي ضد كورونا.

وفي 27 أغسطس/آب الماضي، بدأت جامعة "أرجييس" التركية بولاية قيصري (وسط)، اختبارات المرحلة الثالثة للقاحها "توركوفاك" على المتطوعين.

وبدأت المرحلة الأولى من التجارب البشرية للقاح في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، فيما تم التطعيم بأول جرعة ضمن المرحلة الثانية في 10 شباط/ فبراير الماضي.

تجدر الإشارة أن جامعة "أرجييس" طورت لقاح "توركوفاك" المحلي بالتعاون مع رئاسة المعاهد الصحية التركية التابعة لوزارة الصحة.