السفير السويسري لدى أنقرة: شركاتنا ترغب في الاستثمار بتركيا

عبر السفير السويسري في تركيا "جان دانيل راتش"، رغبة أبرز شركات بلاده في الاستثمار بتركيا بعدة مجالات على رأسها الصحة والبناء.

وأضاف راتش أن تاريخ بلاده في الاستثمار بتركيا طويل، حيث بدأ عام 1930، مشددا على أن تركيا بالنسبة لهم شريك اقتصادي هام دائماً.

وأشار السفير السويسري أن بلاده سويسرا تحتل المرتبة السادسة بين الدول المستثمرة في تركيا.

وأوضح أن هناك مجالات مهمة يمكن الاستثمار، قائلاً:" أولها الصحة ومشاريع البناء الضخمة، ولدى الحديث عن البنى التحتية يتم ذكر تركيا، والشركات السويسرية ترغب بالتعاون مع نظيراتها التركية بهذا الإطار".

ولفت أن تركيا تقع في نقطة هامة، فضلًا عن بنيتها السكانية الشابة، وأردف:" خلال مهامي في تركيا، أرغب في إخبار المستثمرين السويسريين المحتملين حول هذه الأمور".