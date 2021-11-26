تركيا تعزي روسيا في ضحايا حريق منجم الفحم بسيبيريا

أصدرت وزارة الخارجية التركية بياناً أعربت فيه عن أسفها لوقوع حريق بمنجم للفحم بمقاطعة "كيروفو" غربي سيبيريا (شمال شرقي البلاد)، واصفة الحادث بالأليم.

وتقدمت تركيا بتعازيها لروسيا في وفاة الضحايا، قائلة: "نشارك شعب روسيا الاتحادية حزنهم، وتعازينا لأسر الذين فقدوا أرواحهم، ولحكومة الاتحاد الروسي، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

ومساء يوم أمس الخميس، أعلنت السلطات الروسية عن ارتفاع حصيلة القتلى في حادث منجم "ليستفياجنايا" للفحم بمدينة "بيلوفو" إلى 52 شخصاً بينهم 6 من عناصر الإنقاذ، لقوا حتفهم جراء الاختناق بغاز أول أكسيد الكربون.

وأوضح المسؤولون أن معظم جثث الضحايا لا يزالون داخل المنجم، وسيتم انتشالها إلى السطح بعد بسط الاستقرار في درجة الحرارة والحد من انتشار الميثان.

من جانبه قال نائب المدعي العام الروسي "دميتري ديميشن" إن الحادث نجم عن إنفجار للميثان تسببت في شرارة وأدى إلى ضربة ميكانيكية أصابت عمال المنجم.

وأضاف أنه تم توقيف مدير المنجم ونائبه الأول ومدير الموقع على خلفية الحادث.

وفي عام 2003 تأسس منجم "ليستفياجنايا" للفحم غربي سيبيريا، وهو جزء من "إس دي إس-يوغول" إحدى أكبر شركات مناجم الفحم في روسيا.