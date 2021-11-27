تركيا وتركمانستان توقعان 8 اتفاقيات تعاون

وقعت تركيا وتركمانستان، السبت، 8 اتفاقيات تعاون في مجالات عديدة.

وجرى التوقيع بحضور الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والتركمانستاني قربانقلي بردي محمدوف، عقب اجتماعهما الثنائي والموسع بالعاصمة عشق أباد.

ومما تم توقيعه 3 مذكرات تفاهم في المجال الإعلامي والتلفزيوني، واتفاقية تعاون في مجال العلوم الصحية والطبية، ومذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الفروسية.

كما تضمنت الاتفاقيات مذكرات تفاهم بشأن التعاون في مجال التربية، والتعاون بين البنكين المركزين، والتعاون في المجال البروتوكولي.

وفي وقت سابق السبت، وصل الرئيس أردوغان إلى عشق آباد في زيارة رسمية تلبية لدعوة نظيره التركمانستاني بردي محمدوف.

وسيشارك الرئيسان في قمة رؤساء منظمة التعاون الاقتصادي الـ15 المقررة الأحد في تركمانستان.

يشار أن منظمة التعاون الاقتصادي أنشئت عام 1985، وهي منظمة اقتصادية دولية مقرها العاصمة الإيرانية طهران، وتضم في عضويتها 10 دول آسيوية هي: أذربيجان، وأفغانستان، وأوزبكستان، وإيران، وباكستان، وتركيا، وتركمانستان، وطاجيكستان، وقرغيزستان، وكازاخستان.