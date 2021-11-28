أردوغان: نسبة استيعاب ذوي الإعاقة بين الموظفين العموميين بلغت 2 في المئة

قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن نسبة استيعاب ذوي الإعاقة بين الموظفين العموميين في تركيا اقتربت من 2 في المئة بفضل الخطوات التي اتخذتها حكومات حزب العدالة والتنمية المتعاقبة.

ونشرت الرئاسة التركية مساء الأحد مشاهد لأردوغان في لقاء عقده مع ذوي الإعاقة وأسرهم على هامش زيارة قام بها إلى ولاية إزمير غربي البلاد، الجمعة.

وأكّد أردوغان في كلمته أن حزبه، اتخذ -منذ توليه السلطة عام 2002- العديد من الخطوات لزيادة توظيف المواطنين من ذوي الإعاقة وتمكينهم من مواصلة حياتهم دون الاعتماد على أحد.

وتابع: "من خلال تعيين 62 ألفا و337 شخصا من ذوي الإعاقة حتى اليوم، حطمنا رقما قياسيا تلو الآخر في هذا المجال".

وأردف: "في الوقت الحالي، اقتربت نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة من إجمالي موظفي القطاع العام من 2 في المئة".

وعبر الرئيس التركي عن ثقته في أن هذا العدد سيزداد أكثر في المرحلة القادمة.

وأشار إلى أن المواطنين من ذوي الإعاقة لا يمكن أن يصلوا إلى المكانة التي يستحقونها في المجتمع بجهود الدولة أو الحكومة وحدها، وإنما يجب على جميع الأفراد والأسر والمجتمع المدني وعالم الأعمال والبلديات ووسائل الإعلام والمدارس والجامعات دعم هذه العملية.

وشدّد على أنه كلما زاد الوعي وانتشر الشعور بالمسؤولية في هذه القضية، ستتحقق المزيد من الأهداف.