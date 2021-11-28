تركيا تطالب الاتحاد الأوروبي بتحمل مسؤوليته اتجاه أزمة الهجرة

طالب رئيس البرلمان التركي الاتحاد الأوروبي بتحمل مسؤوليته اتجاه أزمة الهجرة والوفاء بالتزاماته التي تعهد بها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده مصطفى شنطوب، الأحد، على هامش مشاركته في الدورة 143 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي المقامة في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقال: "في ظل هذه الأزمة الإنسانية، أود أن أذكّر أوروبا أنها تتحمل مسؤولية الضمير والإنسانية تجاه الشعوب الذين استعمروهم سابقا".

وتطرق رئيس البرلمان التركي إلى أزمة المهاجرين الراهنة على الحدود البيلاروسية البولندية، مبينا أن الموقف التركي لقي الإشادة والتقدير من ألمانيا وبعض دول الاتحاد البرلماني الدولي.

وأوضح أن لدى تركيا سياسة واضحة في سبيل تذليل الصعوبات والمشاكل التي قد يواجهها المهاجرون.

وأعرب شنطوب عن دهشته من انشغال بعض السياسيين في الاتحاد الأوروبي بمواضيع جانبية لا تتعلق بالمشكلة (الهجرة)، في الوقت الذي يواجه فيه العالم مشكلة جدية وساخنة.

وأكد أن أزمة الهجرة تفاقمت نتيجة ما فعله جزء من أوروبا والولايات المتحدة في دول مثل أفغانستان وسوريا وليبيا والعراق، مشددا أن واشنطن وبعض العواصم الأوروبية تتحمل المسؤولية الأكبر على هذا الصعيد.

وانتقد رئيس البرلمان التركي السياسات التي تنتهجها اليونان تجاه المهاجرين في بحر إيجه.

وبيّن أن التزام أوروبا الصمت حيال الممارسات اليونانية غير الإنسانية وإجبارها المهاجرين على العودة إلى المياه التركية والتسبب في غرق قواربهم، مشكلة إنسانية.

وأوضح شنطوب أنه أرسل تقارير أعدتها بعض المبادرات المدنية في اليونان، إلى العديد من السلطات العليا في أوروبا حول أوضاع الهجرة في بحر إيجه.