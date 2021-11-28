السيدة الأولى تشكر تركمانستان على حسن الضيافة

قدمت عقيلة الرئيس التركي أمينة أردوغان شكرها للرئيس التركمانستاني قربانقلي بردي محمدوف وعقيلته أوغولغارك بردي محمدوف للحفاوة التي وفراها خلال الزيارة.

وأعربت أمينة أردوغان في تغريدة على تويتر، عن تقديرها لحسن الضيافة الذي حظيت به في زيارتها لتركمانستان.

وأشادت بـما أسمته "حسن الضيافة التركمانية التقليدية" التي حظيت به في العاصمة عشق أباد.

وتزور أمينة أردوغان عشق أباد رفقة الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يشارك في القمة 15 لمنظمة التعاون الاقتصادي المقامة في تركمانستان.

وتأسست منظمة التعاون الاقتصادي الدولية في عام 1985، ومقرها العاصمة الإيرانية طهران، وتضم في عضويتها 10 دول آسيوية هي: أذربيجان، وأفغانستان، وأوزبكستان، وإيران، وباكستان، وتركيا، وتركمانستان، وطاجيكستان، وقرغيزستان، وكازاخستان.