الكوماندوز التركي يسيطر على وكر لتنظيم "بي كا كا" الإرهابي شمالي العراق

سيطرت قوات الكوماندوز التركية على مغارة يستخدمها قياديون في تنظيم "بي كا كا" الإرهابي شمالي العراق.

وبثت وزارة الدفاع التركية مشاهد للمغارة التي عثر فيها على الكثير من الأسلحة والذخائر ضمنها بنادق مشاة طراز "إم-16".

وأكدت مصادر في الوزارة استمرار عمليتي مخلب الصاعقة ومخلب البرق اللتين انطلقتا في نيسان/أبريل الماضي، بكل حزم، ضد مواقع الإرهابيين شمالي العراق.

ولفتت إلى أن القوات التركية تواصل دخول مغارات الإرهابيين وتطهيرها واحدة تلو الأخرى، رغم صعوبة التضاريس، خلال عملياتها المستمرة في مناطق "متينا: وأفاشين-باسيان".

وأوضحت أن القوات التركية سيطرت مؤخرا على مغارة يلجأ إليها الإرهابيون الفارون في موقع بيسور، بمنطقة عملية مخلب الصاعقة.

ولفتت إلى أن المغارة يستخدمها قياديون في صفوف التنظيم الإرهابي بالمنطقة، وعُثر فيها على الكثير من الأسلحة والذخائر والمستلزمات المعيشية.

وأكدت قيام القوات الخاصة بتدمير المغارة المقسمة إلى "غرف" بحيث لم تعد صالحة للاستخدام.