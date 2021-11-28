تتار يشكر أردوغان على تأكيده دعم أنقرة لبلاده في المحافل الدولية

شكر رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار الرئيس رجب طيب أردوغان لتأكيده مجددا على دعم أنقرة للفكوشا، وذلك في خطابه الذي ألقاه في قمة منظمة التعاون الاقتصادي التي انعقدت، الأحد، في عاصمة تركمانستان عشق أباد.

وأوضح تتار في بيان، أن أردوغان جدد دعمه لمبادرة جمهورية شمال قبرص التركية الداعية لإقامة دولتين مستقلتين في الجزيرة.

وأضاف أن دعوة أردوغان لجميع الدول الصديقة والشقيقة لتقييم رؤية جمهورية شمال قبرص التركية حول حل الخلافات القائمة في الجزيرة، يعزز من موقف لفكوشا.

وأشار إلى أن الرئيس أردوغان كرر مطالب جمهورية شمال قبرص التركية المحقة في كافة المحافل الدولية.

وفي وقت سابق اليوم، دعا أردوغان الدول الصديقة والشقيقة إلى تقييم رؤية جمهورية شمال قبرص التركية لحل أزمة الجزيرة، بموضوعية.

وقال الرئيس أردوغان إن "مفتاح الحل في القضية القبرصية هو الإقرار بالمساواة في السيادة والوضع الدولي للقبارصة الأتراك".

وأردف: "أدعو كافة الدول الصديقة والشقيقة إلى تقييم رؤية جمهورية شمال قبرص التركية لحل أزمة الجزيرة، دون تحيز".

وتعاني قبرص منذ 1974، انقساما بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004، رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.

وتؤكد أنقرة وقبرص التركية ضرورة التفاوض من الآن فصاعدا على أساس حل الدولتين في الجزيرة بعد فشل المفاوضات الرامية لحل فيدرالي قائم على المساواة، بسبب تعنت الجانب القبرصي الرومي.