تركيا تجلي رعاياها من جنوب إفريقيا مع انتشار متحور كورونا الجديد

مع استمرار انتشار متحور أوميكرون الجديد، سيرت الخطوط الجوية التركية رحلات إجلاء من جنوب إفريقيا السبت بعد أن فرضت تركيا قيود السفر وحظرت بعض الرحلات الجوية القادمة إلى البلاد.

وأجلي ما يصل إلى 41 راكبًا في رحلات جوية من أكبر مدينتين في جنوب إفريقيا، كيب تاون وجوهانسبرغ، إلى إسطنبول، وفقًا لما صرح به مسؤول في شركة الطيران لوكالة الأناضول طلب عدم الكشف عن هويته.

وأوضح أن طائرة تابعة للخطوط التركية أقلعت من مطار جوهانسبرغ مساء السبت، باتجاه إسطنبول، وعلى متنها 41 مواطنا رغبوا بالعودة إلى تركيا.

وسيخضع القادمون للحجر الصحي لمدة 14 يوما.

وقالت السفارة التركية في بريتوريا عبر تويتر، إن الرحلة المذكورة هي الأخيرة للخطوط التركية من جنوب إفريقيا إلى تركيا، حتى إشعار آخر.

وقررت تركيا تقييد السفر مع جمهورية جنوب إفريقيا وبوتسوانا وموزمبيق وناميبيا وزيمبابوي اعتبارًا من 27 نوفمبر/تشرين الثاني بسبب متحور أوميكرون.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية سلالة كورونا الجديدة في جنوب إفريقيا "متحور مثير للقلق"، وأطلقت عليها اسم "أوميكرون"، وهو حرف من الأبجدية الإغريقية.

والخميس، أعلن علماء من جنوب إفريقيا أنهم اكتشفوا سلالة جديدة من الفيروس المسبب لمرض كورونا في أعداد صغيرة من الأشخاص، ويعملون على فهم تداعياتها المحتملة.

إلا أن دولا في أوروبا مثل بلجيكا أعلنت الجمعة، عن أول إصابة بالمتحور الجديد، فيما يتوالى إعلان دول حول العالم، عن تعليقها الرحلات القادمة من بلدان إفريقية.