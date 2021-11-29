أردوغان: ارتفاع الأسعار الناجمة عن التقلبات في سعر الصرف ليس لها أساس اقتصادي

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان أنه سيصار إلى معالجة المشاكل الناجمة عن ارتفاع الأسعار التي تشهدها تركيا بسبب التقلبات في سعر الصرف بالاستثمار والتوظيف وزيادة الإنتاج.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين الإثنين، على متن الطائرة أثناء عودته من تركمانستان عقب مشاركته في قمة رؤساء منظمة التعاون الاقتصادي الـ15.

وأوضح أردوغان أن مشاكل ارتفاع الأسعار الناجمة عن التقلبات في سعر الصرف، ليس لها أساس اقتصادي.

وذكر الرئيس التركي أنه لم ولن يؤيد يومًا رفع أسعار الفائدة، مؤكدًا أنه لا تنازل عن هذا الأمر.

وأضاف: "سننجح في هذا الأمر، وسترون المستويات التي سينخفض إليها التضخم قبيل الانتخابات".

وأشار أردوغان إلى أن البنوك التركية لا سيما الحكومية مستعدة لتقديم الدعم اللازم للراغبين بالاستثمار.

ولفت إلى أن حكومته تعمل على تحسين شروط جميع الشرائح في المجتمع، وفي مقدمتهم أصحاب الدخل المنخفض.