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أردوغان: سأزور الإمارات في فبراير القادم وسنتخذ خطوات مماثلة مع مصر وإسرائيل

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 29.11.2021 14:40
الأناضول (الأناضول)

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيزور دولة الإمارات العربية المتحدة في فبراير/ شباط القادم.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من تركمانستان بعد مشاركته في قمة رؤساء منظمة التعاون الاقتصادي الـ15.

وأشار إلى أن تركيا ستقدم على خطوات مشابهة مع باقي البلدان (مصر وإسرائيل) على غرار ما قامت به مع الإمارات.

وقال: "ستكون لي زيارة إلى الإمارات في فبراير القادم على رأس وفد كبير، وسنقدم على بعض الخطوات بقوة. هم قدموا خطوة استثمار بـ10 مليارات دولار، وسنبني مستقبلًا مختلفًا عبر تنفيذ هذا، وستكون هناك تطورات إيجابية".

وفي شأن آخر، شدد أردوغان أن تركيا ترغب بالمشاركة في معالجة التوتر بين روسيا وأوكرانيا من خلال الحوار بين الجانبين.

وشدد الرئيس التركي أنه لن يؤيد مطلقا رفع أسعار الفائدة وإنه "لن يتراجع أبدا عن ذلك" في تكرار لموقفه الداعم للتخفيضات الأخيرة في أسعار الفائدة.

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