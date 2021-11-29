الخطوط التركية تعلق رحلاتها إلى المغرب حتى منتصف ديسمبر المقبل

أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية، تعليق رحلاتها إلى مدينتي مراكش والدار البيضاء المغربيتين، حتى 14 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وذلك في إطار تدابير مكافحة وباء كورونا.

وأشارت الشركة في بيان صادر عنها، اليوم الإثنين، إلى قرار هيئة الطيران المدني المغربي، إغلاق المجال الجوي للبلاد أمام جميع الرحلات الدولية، وذلك في الفترة بين 30 نوفمبر/ تشرين الثاني – 13 ديسمبر 2021.

وأضاف البيان أن قرار تعليق الرحلات الجوية إلى المغرب، يأتي بموجب الخطوة الأخيرة من قبل هيئة الطيران المدني في البلد المذكور.

وأفادت أنه بإمكان عملائها إجراء التعديلات اللازمة المتعلقة بتذاكر الطيران عبر مكاتبها المعتمدة أو عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة "بيغاسوس" التركية للخطوط التركية أيضاً، تعليق رحلاتها إلى المغرب، حتى 13 ديسمبر المقبل.

ويوم أمس الأحد، قرر المغرب تعليق جميع رحلات المسافرين إليه، لمدة أسبوعين اعتبارا من الإثنين، لتفادي دخول المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" للبلاد.