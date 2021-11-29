بمناسبة عيد "حانوكا".. أردوغان يهنئ الطائفة اليهودية في تركيا

تقدم الرئيس رجب طيب أردوغان، بالتهنئة إلى أبناء الطائفة اليهودية في تركيا بمناسبة عيد "حانوكا" (الأنوار) في الديانة اليهودية.

وأضاف في رسالة نشرها بهذه المناسبة، أن تركيا تعارض التفريق والتمييز بين الهويات والمعتقدات، مشيرًا أنها تحتضن العديد من "الثقافات المختلفة والقيّمة" طيلة آلاف السنين.

وأكد أن حكومة بلاده تعتبر ضمان عيش جميع المواطنين الأتراك على اختلاف لغاتهم وأعراقهم وأديانهم في أمان وحرية، مسؤولية ملقاة على عاتقها.

وأفاد بأنه في الوقت الذي يتصاعد فيه التعصب ضد الهويات والمعتقدات المختلفة حول العالم، فإن بلاده تقف في وجه كافة أنواع التمييز وتتخذ كافة الخطوات من أجل الإيفاء بالتزاماتها في هذا الإطار.

و"حانوكا" هو "عيد يهودي يحتفل به اليهود لمدة 8 أيام ابتداءً من 25 من شهر كيسليف حسب التقويم العبري، ويتراوح موعده حسب التقويم الميلادي بين الأسبوع الأخير من نوفمبر/تشرين ثاني والأسبوع الأخير من ديسمبر/كانون أول، ويمتنع فيه اليهود عن الحداد والتعبير عن الحزن.