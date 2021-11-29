شنطوب: الدبلوماسية والتعاون البرلماني اكتسبا أهمية بعد كورونا

أكد رئيس البرلمان التركي "مصطفى شنطوب"، على أهمية الدبلوماسية والتعاون على الصعيد البرلماني، حيث اكتسبا أهمية أكبر بعد تفشي فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال كلمته، الأحد أثناء اجتماع الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز على هامش اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، والتي تعقد بالعاصمة الإسبانية مدريد خلال الفترة من 26 إلى 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

ولفت إلى أن التواصل بين البرلمانات والتفاعل والدبلوماسية البرلمانية متعددة الأطراف أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى من حيث التوصل لحلول تستند إلى القيم الإنسانية الأساسية والعدالة.

وقال شنطوب:"نمر بفترة أصبح فيها تعدد الأصوات حاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى في الساحة الدولية"، مشيراً إلى أن حركة عدم الانحياز تمتلك إمكانات كبيرة لتوجيه التوازن الدولي نحو العدالة والمساهمة في بناء عالم يسوده السلام، والمساواة، والتعاون، والرفاهية.

وأوضح أن الحلول الدائمة لن تكون ممكنة، إلا من خلال المناقشة المفتوحة والتوافق حول القضايا ذات الأهمية العالمية مثل الجوع والفقر والجرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى وضع القدس.

وفيما يخص جائحة كورونا قال شنطوب: "واجهت العديد من البلدان النامية أو الأقل نماء صعوبة في توفير احتياجاتها الصحية الأساسية بسبب المحسوبيات والتمييز في توفير اللقاحات والمستلزمات الطبية".

وأضاف: " في هذا الصدد، أود أن أعلن بكل فخر أن تركيا استجابت لجميع طلبات المساعدة الطبية وحشدت مواردها بإخلاص لتلبية احتياجات جميع البلدان المحتاجة".

ولفت رئيس البرلمان التركي أن بلاده تحاول الوصول إلى كل دولة تحتاج الدعم في مكافحة الوباء، وأنها ستكون مستعدة لمشاركة اللقاح التركي، الذي وصل إلى المرحلة النهائية، مع جميع الدول التي تحتاجه، بعد بدء الإنتاج.

وذكر أنه لم يعرف بعد الحجم النهائي للأزمة الاقتصادية الناجم عن وباء كورونا الذي هز بالفعل العلاقات والتوازنات والتحالفات الدولية.

وقال: "بالنظر إلى التهديدات مثل أزمة المناخ والجفاف، فمن المحتمل جدًا أن يكون هناك نقص في الغذاء خلال الفترة المقبلة بجانب المشاكل في سلاسل التوريد، وهذا يعمق التفاوتات العالمية ويؤدي إلى زيادة موجات اللاجئين والهجرة".