عبد اللهيان: الرئيسين التركي والإيراني قررا تطوير العلاقات على صعد متعددة

أعلن وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبد اللهيان"، أن الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والإيراني إبراهيم رئيسي قررا تطوير العلاقات بين البلدين على صعد متعددة.

جاء ذلك في تغريدة نشرها عبد اللهيان على حسابه عبر موقع تويتر، اليوم الإثنين، بخصوص اللقاء الذي جمع أردوغان مع رئيسي على هامش قمة رؤساء منظمة التعاون الاقتصادي الـ 15، أمس الأحد، بتركمنستان.

ووصف عبد اللهيان اللقاء بأنه جرى في مناخ ودي وصادق للغاية.

وقال: "تقرر تطوير العلاقات بشكل متعدد الجوانب ورفع بعض العواقب، والقائدان اتفقا بخصوص تنظيم اجتماع اللجنة (تعاون رفيع المستوى بين البلدين) خلال زيارة أردوغان (المرتقبة) لطهران".

ويوم أمس الأحد، عقد الرئيس أردوغان مع نظيره الإيراني رئيسي، اجتماعًا مغلقًا على هامش قمة رؤساء منظمة التعاون الاقتصادي الـ15 في تركمانستان.