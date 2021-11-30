أقار يعزي نظيره الأذربيجاني في ضحايا سقوط طائرة مروحية

تقدمت وزارة الخارجية التركية، الثلاثاء، بالتعازي لأذربيجان في ضحايا حادث سقوط طائرة مروحية في قاعدة جوية للتدريب العسكري.

وأعربت الخارجية التركية في بيان، عن حزنها لسقوط شهداء وجرحى في سقوط المروحية، وتمنت الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى.

من جهته، قدم وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، تعازيه لنظيره الأذربيجاني زاكر حسنوف، ولرئيس قيادة خدمات الحدود ألتشين غولييف.

وبحسب بيان أصدرته وزارة الدفاع التركية، أعرب أقار في اتصالين هاتفيين مع حسنوف وغولييف عن حزنه لسقوط الشهداء متمنيا الرحمة لهم والشفاء للجرحى.

وفي وقت سابق الثلاثاء، سقطت مروحية تابعة لقيادة حرس الحدود الأذربيجانية في قاعدة "قره هيبت" بمنطقة "هزي".

ولم يصدر إعلان رسمي من باكو بشأن عدد الشهداء أو الجرحى الذين سقطوا في الحادث.